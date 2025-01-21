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Битва за ЛНР. Русским бойцам осталось установить контроль над тремя посёлками в республике

Битва за ЛНР. Русским бойцам осталось установить контроль над тремя посёлками в республике

Вооружённая битва за Луганскую Народную республику близится к логическому завершению. Победа будет за нами.

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