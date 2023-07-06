Честно говоря, не думаю, что Запад осмелится сейчас на замену Зеленского. Для них он прекрасен в своем образе.
Азаров назвал, кто скоро может сменить Зеленского
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Свежо предание Азарова,а особенно умиляют предсказания математика, а также историка Григория Кваши!
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16 час.
И
Иринушка
Думаю план утилизации зелика уже есть. И не зря он так дергается. Просто сделает сейчас какое-нибудь радиационное заражение, и тогда уберут.
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10 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кличко будет то, что надо. Очень подходит на должность президента окраины.
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3 час.
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