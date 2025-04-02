Чистые "двоечники". Эксперт раскритиковал идею привязать пенсии к потребительской корзине

Экономист заявил amic.ru, что предложение дискриминирует пенсионеров и не решает проблемы их уровня жизни Предложение привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пожилого человека не решает проблему нехватки денег у пенсионеров, а в каком-то отношении даже является дискриминацией, заявил amic.
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