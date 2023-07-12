Военное обозрение

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Постпред России в ООН: Бездействие европейских властей по диверсии на «Северных потоках» является попыткой «замести следы» виновников преступления

Постпред России в ООН: Бездействие европейских властей по диверсии на «Северных потоках» является попыткой «замести следы» виновников преступления

Несмотря на то, что диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли еще осенью 2022 года, до сих пор никаких реальных результатов их расследования нет.

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