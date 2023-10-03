Аккаунты FriendTech взломаны, а активы украдены

Взлом аккаунтов FriendTech привел к краже активов. Friendtech, платформа социальных финансов, работающая в криптовалютной сети Base, столкнулась с серией нарушений безопасности, которые привели к краже пользовательских активов.
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