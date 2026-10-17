Из-за БПЛА ВСУ в Финляндии снова вводились ограничения для авиации и судоходства Из-за атак украинских беспилотников силы обороны Финляндии рано утром в субботу, 17 октября, были вынуждены ввести временные ограничения для авиации и судоходства в восточной части Финского залива.
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