Не только Меган и Гарри: королевские свадьбы в современной истории, против которых были все вокруг

Не только Меган и Гарри: королевские свадьбы в современной истории, против которых были все вокругПринцесса Маргарет и Энтони Армстронг-ДжонсСвадьба принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы II, с Энтони Армстронг-Джонсом в 1960 году вызвала разногласия в королевской семье.