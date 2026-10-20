В 2027 году неработающие пенсионеры будут получать чуть выше 30 тысяч рублей, сообщили в Соцфонде.В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан вырастет до 30 241 рубля - это плюс 2 466 рублей к нынешнему уровню.