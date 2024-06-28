Врач рассказал, что чувствует алкоголик, который бросил пить

В первые дни придется столкнуться с синдромом отмены Когда человек, страдавший от алкогольной зависимости, отказывается от спиртного, у него развивается абстинентный синдром, также известный как синдром отмены.
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