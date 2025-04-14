Россиянам предложили альтернативные варианты отдыха в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров, предложил туристам альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе .
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