Маск осудил Зеленского за слова об отношении украинцев к выборам на Украине

Американский миллиардер, предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине, а именно о том, что, пока продолжается конфликт, все граждане страны якобы «выступают против выборов».