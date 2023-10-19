Подозреваемый в хулиганстве житель Новороссийска наглотался битого стекла в отделе полиции

Ранее мужчина уже попадался на краже денег у собственной матери и угоне мопеда.Житель Новороссийска пытался наглотаться битого стекла в отделе полиции, куда был доставлен по подозрению в мелком хулиганстве.
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