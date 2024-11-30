Президент РФС Александр Дюков отреагировал на информацию о том, что бывший глава РПЛ и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин исполнил песню «Катюша» после матча Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Штутгартом» (5:1).
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