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Царьград

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  • Tyman Ros
    Какой мир? Там столько крови пролито. Они плохо знают традиции.Байден готовит "м...
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В России появится консульский учет граждан, постоянно живущих за границей

В России появится консульский учет граждан, постоянно живущих за границей

В России будет введен обязательный консульский учет русских граждан, которые живут за рубежом.РИА Новости сообщили, что изменения прописаны в двухлетнем плане концепции государственной миграционной политики на 2024 и 2025 годы.

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