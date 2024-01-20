В России появится консульский учет граждан, постоянно живущих за границей

В России будет введен обязательный консульский учет русских граждан, которые живут за рубежом.РИА Новости сообщили, что изменения прописаны в двухлетнем плане концепции государственной миграционной политики на 2024 и 2025 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии