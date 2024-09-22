Галеотти: на Западе допускают вариант сохранения за РФ части территории Украины

Политолог Марк Галеотти в своей статье для британской газеты The Sunday Times заявил, что некоторые политические силы на Западе допускают вариант сохранения за Россией контроля над частью утраченной Украиной территории при урегулировании конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии