В Петербурге раскрыта кража сумки "Шанель" стоимостью 1 млн: похититель явился с повинной

Дорогую вещицу мужчина принял в ремонт.В Петербурге раскрыта кража винтажной сумки "Шанель". Напомним, хозяйка турагенства в городе на Неве заявила о краже аксессуара, который она купила в Лондоне более 10 лет назад.
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