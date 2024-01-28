Патриарх Кирилл признал необходимым запретить празднование Дня святого Валентина

На пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений патриарх Кирилл выразил свое негодование по поводу Дня святого Валентина и Хеллоуина, считая, что они не соответствуют традиционным ценностям России.
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