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Патриарх Кирилл признал необходимым запретить празднование Дня святого Валентина

Патриарх Кирилл признал необходимым запретить празднование Дня святого Валентина

На пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений патриарх Кирилл выразил свое негодование по поводу Дня святого Валентина и Хеллоуина, считая, что они не соответствуют традиционным ценностям России.

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