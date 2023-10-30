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"РАНО ИЛИ ПОЗДНО": ПОСОЛ РОССИИ ВЫСКАЗАЛАСЬ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ИНДОНЕЗИИ К БРИКС

"РАНО ИЛИ ПОЗДНО": ПОСОЛ РОССИИ ВЫСКАЗАЛАСЬ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ИНДОНЕЗИИ К БРИКС

Глава русской дипмиссии в Индонезии полагает, что страна рано или поздно присоединится к БРИКС. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева в беседе с РИА Новости отметила, что Джакарта рано или поздно присоединится к БРИКС.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наверное побаиваются своего народа? 👀😱👈😜
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