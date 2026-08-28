Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Адвокат назвала займы, из-за которых можно остаться без единственного жилья

Адвокат назвала займы, из-за которых можно остаться без единственного жилья

Особую опасность, по словам специалиста, представляет ошибочное восприятие частного займа как неформальной договоренности Статус единственного жилья не всегда позволяет защитить квартиру от взыскания за долги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии