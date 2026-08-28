Адвокат назвала займы, из-за которых можно остаться без единственного жилья

Особую опасность, по словам специалиста, представляет ошибочное восприятие частного займа как неформальной договоренности Статус единственного жилья не всегда позволяет защитить квартиру от взыскания за долги.
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