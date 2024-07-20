Сразу 68 новосибирских студентов стали миллионерами

Среди лидеров по количеству проектов-победителей в этом году - университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также Ставропольского и Пермского краёв.
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