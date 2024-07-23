В России на миллион гектаров выросла площадь лесов, поглощающих парниковые газы

Лидер среди деревьев-поглотителей таких газов – береза. В России площадь лесов, активно поглощающих двуокись углерода, выросла в 2024 году почти на 1 млн гектаров, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).