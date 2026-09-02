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"Это не поиск болезни". Почему важно не отказываться от "репродуктивной" диспансеризации

"Это не поиск болезни". Почему важно не отказываться от "репродуктивной" диспансеризации

Регулярно проверять репродуктивное здоровья важно даже тем, у кого нет никаких жалоб С 2024 года программа диспансеризации и профилактических осмотров в Алтайском крае включает в себя еще и оценку репродуктивного здоровья.

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