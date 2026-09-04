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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Страна должна знать своих Героев в лицо

Страна должна знать своих Героев в лицо! 💪💪💪 Еще сегодня утром ситуация у железнодорожного моста выглядела ужасно: заросли бурьяна и древесные побеги клена пугали своими масштабами.

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