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Карелия готовит подарки для ветеранов Васильевского округа

Карелия готовит подарки для ветеранов Васильевского округа

Из шефской Республики Карелия для ветеранов Васильевского округа привезут подарки ко Дню Победы. Карельские предприятия готовят для васильевских ветеранов наборы с форелью, морсами, консервами и сладостями.

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