Карелия готовит подарки для ветеранов Васильевского округа

Из шефской Республики Карелия для ветеранов Васильевского округа привезут подарки ко Дню Победы. Карельские предприятия готовят для васильевских ветеранов наборы с форелью, морсами, консервами и сладостями.
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