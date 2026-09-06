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Стефано Доменикали об этапах на Ближнем Востоке: «Ф-1» следит за ситуацией и держит команды в курсе происходящего»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доманикали подтвердил, что на данный момент серия планирует провести Гран-при в Катаре и Абу-Даби, несмотря на развивающийся конфликт на Ближнем Востоке.

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