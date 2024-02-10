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  • Доброжелатель
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Клуж-Напока (WTA). 1/2 финала. Богдан поборется с Кристиан, Плишкова встретится с Дарт

Сетка турнира здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 5 – 11 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Крытые корты, хард Полуфинал Ана Богдан (Румыния)  Жаклин Адина Кристиан (Румыния) Дата проведения 10 февраля, 16.

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