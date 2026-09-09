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ФНС получит доступ к данным о переводах в цифровых рублях

ФНС получит доступ к данным о переводах в цифровых рублях

Ведомство сможет запрашивать не только сведения о платежах, но и технические данные устройств Федеральная налоговая служба России сможет получать данные о техническом следе каждого перевода в цифровых рублях не раньше 1 июля 2027 года.

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