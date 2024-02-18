Посольство в Шри-Ланке обратилось в МИД после домогательств к россиянкам в отеле

Посольство России обратилось в МИД Шри-Ланки после инцидента с российскими туристками в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.
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