Ленобласть подключит к газу почти 500 населенных пунктов за три года

В 47-м регионе планируют построить 4 тыс. километров межпоселковых и распределительных газопроводов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер расширили программу газификации в 47-м регионе до 2025 года.