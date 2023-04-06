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Ленобласть подключит к газу почти 500 населенных пунктов за три года

В 47-м регионе планируют построить 4 тыс. километров межпоселковых и распределительных газопроводов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер расширили программу газификации в 47-м регионе до 2025 года.

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