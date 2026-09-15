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Противогазы впервые за 35 лет появятся в свободной продаже

Противогазы впервые за 35 лет появятся в свободной продаже

С начала весны следующего года в розничных магазинах России станет доступна для покупки гражданская продукция для защиты дыхания.

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