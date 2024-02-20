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Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин исключил из наблюдательного совета «Роскосмоса» бывшего главкома Военно-космических сил (ВКС) Сергея Суровикина, следует из опубликованного на портале правовой информации 19 февраля указа.

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