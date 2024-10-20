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Токаев расставил приоритеты: И вновь заговорили о предательстве России Казахстаном

Токаев расставил приоритеты: И вновь заговорили о предательстве России Казахстаном

Отсутствие президента Казахстана Токаева на торжестве в честь дня рождения Владимира Путина вызвало волну обсуждений и предположений.

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Комментарии
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Александр Т
Интересно а кто будет строить эту электростанцию? Сами казахи под чутким руководством запада? А обслуживать и управлять? Тоже казахи? Это не баранов пасти тут мозги нужны и не бараньи. Так они уже обычными теплоэлктро станциями науправляли.
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