Токаев расставил приоритеты: И вновь заговорили о предательстве России Казахстаном

Александр Т

Интересно а кто будет строить эту электростанцию? Сами казахи под чутким руководством запада? А обслуживать и управлять? Тоже казахи? Это не баранов пасти тут мозги нужны и не бараньи. Так они уже обычными теплоэлктро станциями науправляли.