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Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 45,81%

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 45,81%

В Московской области явка на выборах к 15:00 20 сентября составила 45,81%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома .

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