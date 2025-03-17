17 людей, которые на собственной шкуре ощутили, что значит недоброе утро

Начинать новый день следует с хорошим настроением и зарядом бодрости. Но как быть, если с самого утра всё идёт наперекосяк и буквально валится из рук? Неудачи, словно сговорились, пытаясь вывести из себя.
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