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Порядок получения 5000 рублей на школьников в Адыгее

Порядок получения 5000 рублей на школьников в Адыгее

Как многодетным семьям получить ежегодную выплату на школьную и спортивную форму? Министерство труда и социального развития Республики Адыгея продолжает информировать вас о мерах социальной поддержки для многодетных семей.

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