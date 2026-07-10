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Грир о контракте с «Анахаймом»: «Я не собираюсь прийти и что-то нарушить. Хочу вписаться в коллектив и побеждать»

Энтони-Джоном Грир высказался о своем контракте с «Анахаймом».  Форвард перешел из «Флориды» в результате обмена и подписал с «Дакс» соглашение на 4 года , кэпхит – 4,25 млн долларов.

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