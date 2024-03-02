Законопроект о кадетском образовании разработает Мособлдума

В кадетских классах подмосковных школ сегодня обучаются почти 9 тыс человек.Законопроект о кадетском образовании, который позволит создать единый подход к процессе, разработает Мособлдума, в кадетских классах подмосковных школ сегодня обучаются почти 9 тыс человек, сообщается на сайте регионального законодательного органа.