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Законопроект о кадетском образовании разработает Мособлдума

Законопроект о кадетском образовании разработает Мособлдума

В кадетских классах подмосковных школ сегодня обучаются почти 9 тыс человек.Законопроект о кадетском образовании, который позволит создать единый подход к процессе, разработает Мособлдума, в кадетских классах подмосковных школ сегодня обучаются почти 9 тыс человек, сообщается на сайте регионального законодательного органа.

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