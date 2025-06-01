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Царьград

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ООН "не заметит" трагедию в России - враг ударил в День защиты детей. Поплавская напомнила об особом списке

ООН "не заметит" трагедию в России - враг ударил в День защиты детей. Поплавская напомнила об особом списке

Актриса Яна Поплавская, как и многие, обратила внимание: подрывы мостов в русском приграничье были приурочены врагом ко Дню защиты детей.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Да и наши тоже  погрозят пальчиком и пожалуются в ООН.Стыдуха.
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11 час.
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