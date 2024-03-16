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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвинов о Селихове и Максименко: «В «Спартаке» лучшие вратари в РПЛ»

«Разницы между Селиховым и Максименко особо не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря, которые много поиграли за «Спартак».

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