Intel хочет побудить производителей ПК активнее продвигать AI PC на чипах Core Ком...

Intel хочет побудить производителей ПК активнее продвигать AI PC на чипах CoreКомпания Intel объявила конкурс AI PC Innovation Challenge, который должен побудить производителей компьютеров, которые являются участниками партнёрской программы Intel Partner Alliance (IPA), активизировать разработку приложений для ПК с искусственным интеллектом (AI PC) на базе процессоров Core Ultra, а также предпринимать больше усилий по продвижению AI PC.