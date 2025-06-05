Маск: США ожидает рецессия во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин

Ранее бизнесмен назвал «мерзостью» бюджетный проект президента Соединенных Штатов Американский предприниматель Илон Маск сообщил о рецессии, которая ожидает США во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа импортных пошлин.
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