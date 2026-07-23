California's Civil Rights Mafia Authored by Christopher F. Rufo and Kenneth Schrupp via City Journal, In 2018, two women filed a class-action suit against Riot Games, the video-game colossus responsible for League of Legends, Valorant, and other popular titles.
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