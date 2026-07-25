Взрыв вызвал масштабный пожар на промышленной площадке в Эссексе

В промышленной зоне на востоке Англии произошёл взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. О происшествии сообщили местные экстренные службы, которые направили большую группу пожарных для ликвидации огня.
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