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FiNE NEWS

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Взрыв вызвал масштабный пожар на промышленной площадке в Эссексе

В промышленной зоне на востоке Англии произошёл взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. О происшествии сообщили местные экстренные службы, которые направили большую группу пожарных для ликвидации огня.

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