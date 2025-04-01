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Царьград

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Сенаторы США угрожают России небывалыми санкциями, если на Украине не наступит мир

Сенаторы США угрожают России небывалыми санкциями, если на Украине не наступит мир

Полсотни сенаторов США от обеих партий объявили о готовности ввести жёсткие санкции против России в случае отказа Москвы от мирного урегулирования конфликта на Украине.

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