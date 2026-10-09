Рубио снова допустил отказ США от участия в урегулировании на Украине

США намерены продолжать участвовать в урегулировании конфликта на Украине, но не собираются тратить на это ресурсы, если не будет продвижения, заявил американский госсекретарь Марко Рубио 8 октября во время визита в Португалию, сообщает Reuters.
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