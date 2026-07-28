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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фердинанд – Уэлбеку об интересе «Челси»: «Игнорируй его и возвращайся домой. «МЮ» будет играть в ЛЧ в следующем сезоне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»  Рио Фердинанд отреагировал на информацию об интересе « Челси » к  Дэнниу Уэлбеку .

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