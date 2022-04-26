Тайриз Макси и Лука Дончич – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 25 апреля

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей плей-офф, которые состоялись 25 апреля. Топ-5 возглавили Тайриз Макси («Филадельфия») и Лука Дончич («Даллас»).
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