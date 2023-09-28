Поезд Адлер — Томск снёс грузовик, выехавший на рельсы

Из-за ДТП на ж/д путях движение составов было приостановлено в течение часа.Пассажирский поезд №115 Адлер — Томск ночью 28 сентября врезался в грузовик, выехавший на рельсы на участке Ростов-Главный — Кизитеринка.
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