В Коммунарке догхантер раскидывает приманки для собак с рыболовными крючками внутри

Полицейские ищут живодёра.В Коммунарке полицейские начали поиск догхантера. По словам местной жительницы, неизвестный мужчина раскидывает около подъезда дома приманки для собак с рыболовными крючками внутри.
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