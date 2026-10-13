Путин допустил паузу в ударах по Украине, Новак обозначил приоритет поставок топлива, ЕС расширил санкции: главное за сутки

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Владимир Путин готов распорядиться не наносить удары по Украине в день выборов, Александр Новак заявил, что внутренний рынок остается главным приоритетом при поставках дизельного топлива, Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России.